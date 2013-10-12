Завтра в Украине дожди пройдут только в Карпатах

По данным синоптиков, осадков не ожидается, лишь днем на Закарпатье и в Карпатах местами пройдет небольшой дождь.

В южной части и западных областях ночью и утром местами будет туман.

Ветер ожидается переменных направлений, 3-5 м/с.

Ночная температура составит 4-9° тепла, на Закарпатье и в южной части 6-11°; дневная - 12-17°, на Прикарпатье, Закарпатье и в Крыму местами 20-23°.

В Киевской области будет облачно с прояснениями. Без осадков. Температура ночью в Киевской области составит 4-9° тепла, днем 12-17°. В Киеве температура ночью 6-8° тепла, днем 13-15°.