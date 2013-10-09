УЗ против инициативы милиции вносить в билет все паспортные данные пассажира

«На сегодняшний день реализация инициативы Министерства внутренних дел является невозможной из-за несогласованности с действующим законодательством Украины»,- говорится в письме-ответе «Укрзализныци» Департаменту транспортной милиции МВД Украины.

При этом пресс-служба ведомства отмечает, что ранее транспортная милиция направила письмо, в котором просила железнодорожников вносить в единую базу все паспортные данные пассажира, ссылаясь на опыт России и Беларуси, внедривших на своих железных дорогах информационно-поисковую систему «Розыск-Магистраль», позволяющую в автоматическом режиме сопоставлять данные о пассажирах с информацией о разыскиваемых лицах.

Однако «Укрзализныця» считает, что пока нет законных оснований для реализации вышеуказанной инициативы транспортной милиции, поскольку сбор и хранение персональных данных граждан не соответствует действующему законодательству Украины.

Кроме того, для реализации инициативы транспортной милиции необходимо разработать новое программное обеспечение и пройти процедуры регистрации баз персональных данных в соответствии с Законом Украины «О защите персональных данных».

Как сообщал УНИАН, на прошлой неделе некоторые правозащитные общественные организации обвинили "Укрзализныцю" в незаконным сборе и хранении персональных данных граждан.

В ответ на это «Укрзализныця» напомнила, что действует строго в рамках действующего законодательства. Согласно постановлению Кабинета Министров , перевозчик вносит имя и фамилию пассажира с его слов при покупке билета. Фиксация имени и фамилии граждан без дополнительных данных не дает возможности идентифицировать личность. Документ, удостоверяющий личность, пассажирам нужно предъявлять только при посадке.

При этом «Укрзализныця» неднократно подчеркивала, что «Укрзализныця» не формирует базу персональных данных, а соответственно не собирает, не обрабатываетих и не передает данные третьим лицам.