В Украине впервые с начала года зафиксировали инфляцию в 0,1%

Согласно информации Государственной службы статистики Украины, в сентябре против декабря 2012 года базовая дефляция замедлилась до 0,2% (БИПЦ - 99,8%). В годовом выражении, к сентябрю 2012 года, сохранилась инфляция на уровне 0,1% (БИПЦ - 100,1%). За январь-сентябрь 2013 года, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сохранилась инфляция на уровне 0,3% (БИПЦ - 100,3%).

Базовая инфляция исключает краткосрочные неравномерные изменения цен под влиянием отдельных факторов, которые носят административный, событийный, а также сезонный характер. Преимущественно речь идет о ценовой динамике, которая не учитывает изменения цен на продовольствие и энергоносители.

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Как сообщал УНИАН, показатель инфляции в Украине в сентябре 2013 года по сравнению с августом составил 0%, в годовом выражении (против сентября 2012 года) зафиксирована дефляция в 0,5%, с начала 2013 года (сентябрь 2013 года к декабрю 2012 года) дефляция составила 0,6%.

Последний раз инфляция была зафиксирована в апреле 2012 года, при этом в целом по итогам 2012 года зафиксирована дефляция в 0,2%. Снижение потребительских цен по итогам года было зафиксировано впервые с 2002 года.

Госбюджет на 2013 год рассчитан исходя из прогнозных макроэкономических показателей годовой инфляции (декабрь к декабрю) - 4,8%, предельного дефицита госбюджета - 3,2% ВВП и темпов роста ВВП - 3,4%.