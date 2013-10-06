Как сообщили УНИАН в Управлении связей с общественностью МВД Украины, 6 октября около 8 часа утра в дежурную часть Полтавского городского управления милиции на телефон «102» позвонил неизвестный и сообщил, что в поезде «Полтава-Лозовая» заложена бомба, а взрыв произойдет в 8:27.

На место события сразу выехали следственно-оперативные группы райотделов Полтавы и работники милиции Южной железной дороги, взрыво-техники экспертно-криминалистического центра УМВД, кинологи со служебными собаками, работники ГАИ, а также кареты скорой медицинской помощи, спасатели, работники СБУ и прокуратуры.

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На момент поступления информации поезд находился в депо, поэтому именно там его и проверили соответствующие службы. К счастью, взрывчатки не было обнаружено. Не пришлось эвакуировать и пассажиров, поскольку поезд еще не был подан для посадки. Одновременно с обследованием поезда и прилегающей территории оперативники устанавливали личность злоумышленника. Им оказался житель Миргорода, который уже попадал в поле зрения стражей порядка за наркопреступления.

Теперь ему угрожает уголовная ответственность в виде лишения свободы на срок от 2 до 6 лет. Кроме того, по решению суда «шутника» могут обязать компенсировать достаточно большие материальные убытки, которые были нанесены правоохранительным и другим государственным службам при проверке неправдивого сообщения о заминировании.