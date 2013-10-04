Суркис советует носить футболки с ним вместо Бандеры (видео)

Вместо этого он предлагает одевать футболки с изображением "матери, отца, сестры, брата".

"Скажите мне, пожалуйста, а вы без этого не можете прийти на стадион? Ну, возьмите - у вас есть мать, отец, сестра, брат? Ну, я вам нравлюсь? Давайте, я вам футболку дам со своим лицом" , - сказал он журналистам 5 канала, отвечая на вопрос о ношении портрета Бандеры на одежде на стадионах.

Как сообщал УНИАН ранее, наблюдатель FARE (футбол против расизма в Европе) пожаловался ФИФА на проявления расизма на стадионе Львова во время матча 6 сентября между Украиной и Сан-Марино.

Наблюдатели FARE были разочарованы «ультраправыми баннерами», «штандартом дивизии СС «Галичина»; беспокойство FARE вызвал также ультраправый баннер Good night, left side, и человек на трибуне в майке с номером 88 - это момент представитель FARE расшифровал как Heil Hitler ( «Н»- 8-й номер буквы английского алфавита).