Официальный курс валют на 7 октября

19:40, 04 октября 2013
Общество
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Cогласно информации официального сайта Национального банка Украины.

Гривня

На 7 октября Нацбанк установил следующий официальный курс гривни к мировым валютам:

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100 USD США – 799.3000 (на 4 октября – 799.3000)

100 EUR – 1086.4885 (на 4 октября – 1086.5684)

10 RUR – 2.4900 (на 4 октября – 2.4881).

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