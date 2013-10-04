Официальный курс валют на 7 октября
19:40, 04 октября 2013Общество
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Cогласно информации официального сайта Национального банка Украины.
Нацбанк установил официальный курс гривни
На 7 октября Нацбанк установил следующий официальный курс гривни к мировым валютам:
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100 USD США – 799.3000 (на 4 октября – 799.3000)
100 EUR – 1086.4885 (на 4 октября – 1086.5684)
10 RUR – 2.4900 (на 4 октября – 2.4881).
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