Официальный курс валют на 7 октября

Cогласно информации официального сайта Национального банка Украины.

На 7 октября Нацбанк установил следующий официальный курс гривни к мировым валютам: По теме: НБУ обещает контролируемый курс гривны 100 USD США – 799.3000 (на 4 октября – 799.3000) 100 EUR – 1086.4885 (на 4 октября – 1086.5684) 10 RUR – 2.4900 (на 4 октября – 2.4881). Все курсы валют на 7 октября

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