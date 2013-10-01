НБУ обещает контролируемый курс гривны

В подтверждение своих слов она напомнила, что ранее было обнародовано совместное заявление правительства и НБУ по этому поводу. В то же время, отвечая на вопрос читателей, каким будет курс доллар/гривна в следующем году, представитель НБУ сказала, что Совет Нацбанка еще не утвердил «Основы денежно-кредитной политики» на 2014 год, поскольку не располагает правительственным прогнозом макроэкономических показателей на следующий год.

«НБУ рассчитывает прогнозный курс на основании прогноза макропоказателей, утвержденных правительством. На сегодняшний момент мы этих показателей не получали, хотя я знаю, что есть поручение для НБУ чтобы мы обсчитали объемы денежного рынка, объемы монетарных показателей. Вопрос курсовой политики — это вопрос непосредственно политики центрального банка. Мы очень давно в совместном заявлении с правительством задекларировали — у нас управляемый плавающий курс. У Нацбанка нет обязательства держать курс. Наш приоритет — сдерживание инфляции и поддержка ценовой стабильности», — рассказала Рычаковская.

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В то же время она отметила, что курс доллара, который закладывается в бюджет — больше техническое, расчетное значение. «Рассматривать этот индикатор как то, к чему будет стремиться правительство и Нацбанк — неразумно и неправильно», — подчеркнула представитель НБУ.

Напомним, согласно ранее обнародованной информации, проект государственного бюджета на 2014 год рассчитан на прогнозе курса 8,4 грн/$/