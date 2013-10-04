По всей Украине объявлено штормовое предупреждение

4-6 октября по всей стране объявлено штормовое предупреждение. В ряде регионов пройдут дожди, а скорость ветра будет достигать 15-20 м/с, сообщает пресс-служба Украинского гидрометцентра.

В частности, в Киеве и области в ближайшие дни ожидаются заморозки до -2, сообщает Комсомольская правда.

В южных, восточных, Днепропетровской, Полтавской и Кировоградской областях местами порывы ветра 15-20 м/с, ночью на востоке страны местами сильный дождь с мокрым снегом.

4-6 октября ночью в Украине, кроме побережья морей, заморозки в воздухе 0-3 градуса, на поверхности почвы до 6.

Ранее синоптики обещали, что потепление придет ближе к выходным и даже заверили, что бабье лето наступит с 8 октября. Однако со вчерашнего дня погода в стране ухудшилась. В Донецкой, Днепропетровской, Харьковской областях выпал снег. В Херсоне сутки лил холодный дождь.