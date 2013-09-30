Курс доллара снижается на новостях из Чикаго

К завершению сессии доллар подешевел к евро до 1,3523 доллара за евро с 1,3489 доллара за евро в четверг. Курс доллара к японской валюте опустился до 98,24 иены за доллар с 98,99 иены за доллар днем ранее. Индекс доллара (курс доллара к корзине шести валют стран - основных торговых партнеров США) снизился до 80,26 пункта с 80,53 пункта к концу предыдущих торгов, сообщает РИА Новости.

Эванс, выступая в Осло, сообщил журналистам, что есть вероятность сохранения текущего объема выкупа активов Федрезервом до начала следующего года. "Решение об уменьшении стимулирования может быть принято на заседании в январе", - сказал он. По его словам, решение в сентябре продолжить выкуп активов в размере 85 миллиардов долларов было связано с желанием оценить большее количество статистики и понять, насколько стабилен рост показателей.

Негативно на курс валюты повлияли сведения от Мичиганского университета. Индекс потребительских настроений (Michigan Consumer Sentiment Index - MCSI), отражающий степень доверия домохозяйств к экономике США, в сентябре, по окончательной оценке, снизился до 77,5 пункта с 82,1 пункта в августе. Аналитики предполагали уменьшение индикатора до 78 пунктов.