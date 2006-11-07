Тимошенко обустроила “гнездышко” для дочки и зятя (фоторепортаж)

Дочка Юлии Тимошенко Женя с мужем Шоном Карром живут в загородном домике в Конче-Озерной. Семейное гнездышко детям обустроила сама леди Ю.

“Это – дом тети. Когда мы решили жить в Украине, она нам его подарила. А мама привела в порядок”, - рассказала Женя журналу Viva, журналистам которого удалось попасть в «святая святых».

Снаружи домик, в котором живет молодая семья, имеет довольно скромный вид: два этажа, белые стены, черепичная крыша, небольшой цветник возле каменного крылечка, зеленый газон.

Внутренняя же “начинка” дома, исполненная в стиле французской усадьбы, выглядит роскошно. Немного “состаренная” мебель, украшенная цветочным орнаментом, выкрашена в бледно-голубой цвет; диванчики образца ХІХ века с маленькими подушечками; огромный обеденный стол укрыт белой кружевной скатертью ручной работы; на веранде – плетеные кресла и столик.

“В нашем доме весь интерьер до мелочей разрабатывала мама”, - сознается Женя. “Да, все это мамочка делала. Она с любовью подошла ко всему, подбирала мебель, какие-то интерьерные штуки... В целом, весь дизайн – это ее заслуга. У нее прекрасный вкус. Когда я только готовилась приехать из Великобритании в Украину, мама готовила этот дом для нашей большой семьи. А после, когда она узнала, что я выхожу замуж, пришлось вносить некоторые коррективы”, - рассказывает она.

ТаблоID, фото журналу Viva