В оборот введены удешевленные 50-копеечные монеты

11:23, 02 октября 2013
Общество
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На 1 октября в обращении находилось 1 013 023 тыс. шт. 50-копеечных монет.

монета 50 коп / Фото : coins-ukraine.at.ua

С 1 октября в обращение введены монеты номиналом 50 копеек из низкоуглеродистой стали с гальваническим покрытием. До этого времени для чеканки использовались заготовки из сплава алюминиевой бронзы.

Во всем мире основной предпосылкой изменения материала заготовок является сочетание технологического и экономического эффекта. Используя новейшие технологии при изготовлении заготовок и чеканки монет, нужно уменьшать стоимость материала путем отказа от цветных металлов и сплавов, стоимость которых на международном рынке растет. Соответственно, это приводит к увеличению себестоимости разменных монет.

В НБУ отмечают, что использование нового материала не влияет на срок обращения разменных монет и их защищенность от подделки.

По состоянию на 01.09.2013 в обращении находилось 1 013 023 тыс. шт. 50-копеечных монет на сумму 506 512 тыс. грн.

Как объяснил директор Генерального департамента регулирования денежного обращения Национального банка Украины Виктор Нестеренко, монеты старого образца изыматься из обращения не будут.

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