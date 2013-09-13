Нацбанк с 1 октября вводит новую монету номиналом 50 копеек

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Нацбанка.

«Основной предпосылкой для изменения материала заготовок является повышение стоимости цветных металлов (и сплавов) на международном рынке, что приводит к увеличению себестоимости производства разменных монет», - разъяснила пресс-служба.

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Согласно сообщению, введение в обращение монет из низкоуглеродистой стали с гальваническим покрытием закреплено постановлением НБУ №287 от 17 июля 2013 года.

Так же в пресс-службе Нацбанка уточнили, что монеты чеканки 2013 года будут функционировать в обращении с монетами чеканки предыдущих лет, то есть монеты «старого» образца изыматься из обращения не будут.

Как сообщал УНИАН, по словам заместителя председателя Национального банка Украины Веры Рычаковской, в октябре 2012 года на одного гражданина Украины приходилось 56 банкнот и 217 монет.

«На сегодняшний день в обращении 10 млрд штук монет. В 1993 году, когда мы только вводили национальную валюту, у нас было только 789 млн монет. Приблизительно в таком же количестве мы имели и банкнот, а на сегодняшний день банкнот у нас 2,5 млрд штук... У нас сегодня, по расчетам, на одного человека приходится 56 банкнот и 217 монет», - сказала Рычаковская.