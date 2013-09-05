Таможенный союз работает на руку наркобизнесу - эксперты

Таким является один из выводов, содержащихся в переданном агентству УНИАН оперативном докладе группы, оценивающем динамику развития отношений в рамках ТС за второй и третий квартал текущего года.

В частности, эксперты отмечают, что проблемы с наркотрафиком на российско-казахстанской границе усугубились: «Данное направление представителями российской власти сегодня считается наиболее доступным для наркоторговцев. Речь идет не только о поставках традиционных видов наркотиков из Афганистана и Казахстана, но и о поставках из Китая через Казахстан на территорию России менее традиционных видов наркотических веществ».

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В результате, констатируется в отчете, представители РФ активизируют вопрос создания эффективной системы реагирования на угрозы, которые несет открытая российско-казахстанская граница. Так, в июле 2013 года директор ФСКН России Виктор Иванов предложил установить на российско-казахстанской границе досмотрово-инспекционные комплексы, назвав ситуацию с техническим оснащением границы «ниже ватерлинии». В то же время, эксперты отмечают, что данные инициативы могут лишь частично решить ситуацию, так как сухопутная граница России с Казахстаном составляет 7513 км, и полностью перекрыть ее с помощью таких комплексов невозможно.

Кроме того, говорится в отчете, проблемы усиления наркотрафика коснулись не только России, но и Беларуси: «Согласно информации МВД Республики Беларусь, наметилась тенденция увеличения поставок афганского героина в восточные регионы республики с территории России по так называемому «Северному пути», то есть из Афганистана через Среднюю Азию в Россию и далее в Европу. По данным министерства, после вступления государства в Таможенный союз «в Беларусь из России идут не только так называемые старые наркотики, но и психотропы нового поколения». При этом чиновники прямо указывают, что «одним из факторов, вызвавшим данную тенденцию, является вхождение Беларуси в Таможенный союз, позволяющий упрощенный вариант перемещения товаров через границу России и Беларуси».

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Эксперты констатируют, что ситуацию может разрешить только внедрение практики ужесточения досмотра грузов на границе Казахстана с Россией и России с Беларусью, однако подобные меры противоречат самой сути Таможенного союза.

Кроме того, по их мнению, подобные инициативы негативно воспримутся в Казахстане и Беларуси: «В частности, казахстанская сторона уже жестко отреагировала на инициативы представителей России по установлению практики досмотров грузов на российско-казахстанской границе. Также негативно, по нашей информации, воспринимается инициатива Минэкономразвития РФ, касающаяся присутствия российских таможенников по всей границе ТС, включая Беларусь и Казахстан», - говорится в отчете.

По прогнозам группы, данные проблемы не будут решены в рамках ТС в ближайшее время и выступят дополнительным раздражителем для правительств стран-членов этого объединения.

Справка. По информации Аналитической группы Da Vinci AG, документ основан на официальных данных статистики ТС (ЕЭК), анализе заявлений, комментариев и оценок представителей правительственных, дипломатических и бизнес-кругов Республики Казахстан, Российской Федерации и Республики Беларусь относительно ситуации в национальных экономиках и социальной сфере в рамках Таможенного союза.