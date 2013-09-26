На Харьковщине двух офицеров милиции осудили за истязания

Об этом сообщили УНИАН в пресс-службе прокуратуры Харьковской области со ссылкой на Первомайского межрайонного прокурора Руслана Скуратовича.

По его словам, во время следствия было установлено, что 9 января 2011 года лейтенант и капитан милиции доставили в горотдел жителя Лозовой вместе с его сожительницей и дочерью. Путем психологического воздействия и угроз правоохранители принуждали мужчину сознаться в уголовном преступлении.

Мужчина, побаиваясь за здоровье и жизнь семьи, решил привлечь внимание и выпрыгнул 4-го этажа здания горотдела. От полученных телесных повреждений потерпевший умер в больнице.

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Кроме того, сообщил Скуратович, пока длилось следствие, милиционеры в апреле 2011 года провели незаконный обыск у наркозависимого лозовчанина и вымогали у него деньги за непривлечение к уголовной ответственности. Однако средства они так и не получили.

24 сентября 2013 года Первомайский горрайонный суд признал обоих милиционеров виновными в совершении преступлений, предусмотренных ч. 3. ст. 365 (превышение служебных полномочий с применением насилия, что повлекло тяжелые последствия), ч. 2 ст. 127 (истязания по предварительному сговору группой лиц), ч. 2 ст. 162 (незаконное проникновение в жилье лица, незаконное проведение осмотра и обыска, совершенные должностным лицом), ч. 2 ст. 190 (мошенничество, совершенное по предварительному сговору группой лиц), ч. 3 ст. 364 (злоупотребление служебным положением, совершенное работником правоохранительного органа) Уголовного кодекса Украины.

Экс-милиционеры получили по семь с половиной лет лишения свободы.