Арбузов рассказал, что Украине даст партнерство с ШОС

Об этом рассказал журналистам первый вице-премьер-министр Украины Сергей Арбузов, подводя предварительные итоги своего визита в Китай, который проходит с 23 по 27 сентября.

«Нам нужно двигаться дальше. Мы планируем войти в этот проект как можно быстрее. Это нам дает экономический рост, опыт, отношения между странами, людьми», - сказал он, отвечая на вопрос, какие выгоды получит Украина от партнерства с ШОС.

В целом же, С.Арбузов назвал переговоры с китайскими партнерами успешными.

«Миссия, которую я возглавляю, дает свои результаты. Начиная с банков, бизнеса, заканчивая сегодняшним событием. Все отрасли, которые сегодня планировали получить поддержку от китайских партнеров, ее получили», - отметил первый вице-премьер-министр.

По его словам, стороны уже запланировали работу на следующий год.

«Наметили планы и конкретные предложения, будем их выполнять. Стратегические направления – сельское хозяйство, самолетостроение, космическая отрасль, наука, культура, медицина», - подчеркнул С.Арбузов.

Напомним, 23-27 сентября текущего года в Китае пребывает правительственная делегация Украины, которую возглавляет первый вице премьер-министр Сергей Арбузов. На межправительственных переговорах речь идет о развитии торгово-экономических и политических отношений, сотрудничестве в научно-технической, космической, военной, сельскохозяйственной, культурной и образовательной сферах.