Эксперты рассказали, когда стабилизируются цены на картофель

И уже через две-три недели цена на картофель стабилизируется. В целом же планируется собрать до 23 миллионов тонн картофеля, что позволит удовлетворить внутренний спрос на этот продукт. Об этом сообщил эксперт аграрных рынков Руслан Швец.

"Ежегодно украинцы потребляют около 6 миллионов тонн картофеля. Урожай же в среднем составляет до 23 миллионов тонн. Поэтому проблемы с внутренним обеспечением нет. Для того же, чтобы аграрии могли с выгодой реализовать собранный урожай картофеля, Минагрополитики налаживает для них рынки сбыта. Например - оптовые рынки сельхозпродукции и ярмарки. Однако выгоднее объединяться в кооперативы и выходить на рынок с партиями товара", - подчеркнул Швец.

По поводу стоимости картофеля эксперт отметил, что его цена начнет падать через две-три недели, когда начнется сбор остального урожая. Что касается нынешней цены, то Швец отметил, что ситуация не критическая.

"Многие СМИ сообщают о высокой цене на картофель, однако даже в крупных супермаркетах его можно купить по приемлемой цене - даже по 2,5 гривны. И проблему надо искать в спекулянтах, которые скупают картофель у селян, запугивая их или большим предложением, или катастрофически плохим урожаем. Поэтому получается так, что зарабатывают перекупщики, а финансовый ущерб несут селяне", - отметил эксперт.

Напомним, что, по данным Государственного комитета статистики, индекс цен на картофель за 8 месяцев текущего года на 15% ниже, чем за аналогичный период прошлого года. При расчете эксперты принимали во внимание, прежде всего, цены в магазинах крупных городов.