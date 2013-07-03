Инвесторы готовы вкладывать в украинский картофель и молоко - эксперт
Кроме уже традиционно интересного для инвесторов сектора зерновых, все большую популярность приобретают молочная отрасль и овощеводство.
По убеждению экспертов, уже совсем скоро иностранные инвесторы наконец обратят внимание на отечественное картофелеводство. А что касается животноводства, то для стимулирования этой отрасли инвесторы начнут вкладывать средства в замену пород коров. Такое мнение высказал президент Украинского аналитического центра Александр Охрименко.
"На сегодняшний день перспективным остается сектор зерновых. Однако значительно возрастает интерес к молочной отрасли и овощеводству. И если инвесторы начнут вкладывать средства, например, в молочную отрасль, в частности замену пород коров, то это значительно увеличит шансы на выход отечественной молочки на международный рынок", - отметил эксперт.
Александр Охрименко также добавил, что производство продукции овощеводства, которая сейчас успешно экспортируется,также привлекает инвесторов. В частности, большим потенциалом для развития и, соответственно, инвестирования, отличается отрасль картофелеводства.
"В мире больше всего едят хлеба и картофеля. Поэтому инвестиции в эту сферу будут постоянно увеличиваться", - подытожил Охрименко.