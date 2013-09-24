30 сентября в УНИАН состоится презентация книги Игоря Павлюка "Мужские гадания" - украинское творчество, которое привлекло внимание в мире. Насколько возможна Нобелевская премия по литературе для Украины?». Творчество Игоря Павлюка вызвало особый интерес в мире: за последние несколько лет книги Павлюка были переведены на русский, английский и другие языки. Новая книга "Мужское гадания", только что изданная в переводе в престижном польском издательстве («Episteme», переводчик - Т. Карабович), уже приобрела большую популярность у польских читателей.

Украинский писатель Игорь Павлюк стал активным участником литературного мирового процесса. Его поэзия привлекла внимание признанных в мире писателей, лауреатов Нобелевской премии.

Над этими вопросами Игорь Павлюк (поэт, старший научный сотрудник Института литературы им. Т.Г. Шевченко) будет рассуждать на пресс-конференции. Во время пресс-конференции будет обнародовано заявление одного из Нобелевских лауреатов по литературе. Модератор - Дмитрий Дроздовский («Всесвіт»). Приглашены: Лариса Ившина, Николай Жулинский, Анна Лазарь, Борис Олийнык, Дмитрий Павлычко.

Контактная информация: vovtg@ukr.net, vsesvit.journal@gmail.com.

Пресс-конференция состоится 30 сентября 2013 года в УНИАН (Киев, ул.Крещатик,4, конференц-зал).

Начало в 15.30