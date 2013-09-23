Официальный курс валют на 24 сентября

Нацбанк установил курс гривни

Cогласно информации официального сайта Национального банка Украины, на 24 сентября Нацбанк установил следующий официальный курс гривни к мировым валютам: По теме: Валютные переводы по Украине теперь будут начислять только в гривнах 100 USD США – 799.3000 (на 23 сентября – 799.3000) 100 EUR – 1079.6944 (на 23 сентября – 1080.1740) 10 RUR – 2.5048 (на 23 сентября – 2.5189). Все курсы валют на 24 сентября

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