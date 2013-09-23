Эксперты рассказали, сколько будет стоить гривня к Новому году

Об этом рассказали опрошенные эксперты в сюжете 5-го канала.

«У центробанка есть возможность влиять агрессивно – поэтому в Украине гривня стабильна. Нацбанк способен обеспечить стабильность гривни. У спекулянтов ничего не получится», - рассказал Валерий Литвицкий, руководитель группы советников главы Нацбанка.

В свою очередь, управляющий партнер «Капитал Таймс» Эрик Найман, рассказал, с каким курсом украинцы будут встречать Новый год.

«Причин бежать в обменку и по быстрячку избавляться от гривень я не вижу. Все-таки базовый сценарий, что Новый год мы будем встречать на уровне 8,10-8,12», - сказал эксперт.

Напомним, что ранее эксперты "Райффайзен Банк Аваль" спрогнозировали, что обменный курс гривни к доллару будет стабильным в ближайшие два года.

Начиная с 2010 года, курс гривны к доллару США колеблется в узком интервале 7,9-8,2 гривни за 1 доллар.