Правительство выделило 27 млн грн на строительство нового рынка в Мариуполе

На его строительство было выделено 27 миллионов гривен из государственного бюджета. Теперь жители города и Донецкой области смогут покупать мясные, рыбные и молочные продукты непосредственно у производителей и по доступным ценам. И в дальнейшем Правительство и Министерство аграрной политики и продовольствия будут поддерживать строительство подобных инфраструктурных объектов по всей Украине. Об этом заявил глава профильного ведомства Николай Присяжнюк.

«На сегодняшний день статус оптовых рынков присвоен 11 объектам, в том числе и мариупольскому «Азовскому». На данный момент свою работу начали 4 рынка. Их основная цель − устранить посредников, предложить покупателю доступную цену, а также формировать запасы продовольствия. На сегодняшний день они полностью соответствуют этим требованиям, поэтому государство и в дальнейшем будет способствовать их развитию. Так, на строительство рынка «Азовский» из государственного бюджета было выделено 27 миллионов гривен», − сообщил Министр.

На новом рынке «Азовский», где уже начала свою работу первая очередь объектов, покупатели смогут приобрести свежее мясо, мясопродукты, молокопродукты, рыбу и морепродукты. Со временем на оптовом рынке появится также плодовая и овощная продукция. А по завершении строительства площадь рынка составит 10 гектаров.

Николай Присяжнюк отметил, что государство уже третий год подряд поддерживает строительство ОРСП, с момента как был принят соответствующий закон. Такая помощь предоставляется, чтобы отечественные потребители могли приобрести качественную сельхозпродукцию без необоснованных наценок посредников. При этом и сельхозпроизводители получают возможность выгодно реализовать свою продукцию. Поскольку расходы на услуги оптовых рынков значительно меньше, чем в торговых сетях.

«Украинцы уже привыкли, что именно на ОРСП можно значительно сэкономить. И их популярность доказывает то, что со времени открытия рынков в Киеве, Львове и Донецке их уже посетили около 5 миллионов украинцев», − подчеркнул Николай Присяжнюк.

Напомним, что Министерство аграрной политики и продовольствия подписало приказ о присвоении статуса оптового рынка сельскохозяйственной продукции «Азовскому» в 2011 году.