Правительство выделило 27 млн грн на строительство нового рынка в Мариуполе

14:25, 20 сентября 2013
Общество
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Сегодня, 20 сентября, в Мариуполе открылась первая очередь нового оптового рынка сельхозпродукции «Азовский». 

На сегодняшний день статус оптовых рынков присвоен 11 объектам

На его строительство было выделено 27 миллионов гривен из государственного бюджета. Теперь жители города и Донецкой области смогут покупать мясные, рыбные и молочные продукты непосредственно у производителей и по доступным ценам. И в дальнейшем Правительство и Министерство аграрной политики и продовольствия будут поддерживать строительство подобных инфраструктурных объектов по всей Украине. Об этом заявил глава профильного ведомства Николай Присяжнюк.

«На сегодняшний день статус оптовых рынков присвоен 11 объектам, в том числе и мариупольскому «Азовскому». На данный момент свою работу начали 4 рынка. Их основная цель − устранить посредников, предложить покупателю доступную цену, а также формировать запасы продовольствия. На сегодняшний день они полностью соответствуют этим требованиям, поэтому государство и в дальнейшем будет способствовать их развитию. Так, на строительство рынка «Азовский» из государственного бюджета было выделено 27 миллионов гривен», − сообщил Министр.

На новом рынке «Азовский», где уже начала свою работу первая очередь объектов, покупатели смогут приобрести свежее мясо, мясопродукты, молокопродукты, рыбу и морепродукты. Со временем на оптовом рынке появится также плодовая и овощная продукция. А по завершении строительства площадь рынка составит 10 гектаров.

Николай Присяжнюк отметил, что государство уже третий год подряд поддерживает строительство ОРСП, с момента как был принят соответствующий закон. Такая помощь предоставляется, чтобы отечественные потребители могли приобрести качественную сельхозпродукцию без необоснованных наценок посредников. При этом и сельхозпроизводители получают возможность выгодно реализовать свою продукцию. Поскольку расходы на услуги оптовых рынков значительно меньше, чем в торговых сетях.

«Украинцы уже привыкли, что именно на ОРСП можно значительно сэкономить. И их популярность доказывает то, что со времени открытия рынков в Киеве, Львове и Донецке их уже посетили около 5 миллионов украинцев», − подчеркнул Николай Присяжнюк.

Напомним, что Министерство аграрной политики и продовольствия подписало приказ о присвоении статуса оптового рынка сельскохозяйственной продукции «Азовскому» в 2011 году.

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