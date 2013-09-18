Украина может сократить экспорт подсолнечного масла - Минэкономразвития

Соответствующие данные содержатся в балансе Минэкономразвития, опубликованном на его официальном веб-сайте.

При этом производство подсолнечного масла в текущем МГ в стране оценивается в 3,56 млн тонн против 3,51 млн тонн, произведенных в 2012/2013 МГ.

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Как сообщал УНИАН, согласно прогнозу профильной ассоциации «Укролияпром», Украина в 2013/2014МГ может произвести 4 млн тонн подсолнечного масла, что на 17,6% больше, чем в 2012/2013 МГ. Экспорт этого товара ассоциация оценивает в 3,5 млн тонн.

Министерство сельского хозяйства США (USDA) прогнозирует, что в 2013/2014 МГ объем производства подсолнечного масла в Украине составит 4,515 млн тонн.

Справка УНИАН. Украина является крупнейшим в мире экспортером подсолнечного масла.

По данным Госстата, производство подсолнечного масла в Украине в первом полугодии 2013 года сократилось на 17,4% по сравнению с аналогичным периодом 2012 года - до 1,6 млн тонн.