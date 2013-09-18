Украина может сократить экспорт подсолнечного масла - Минэкономразвития
Украина в 2013/2014 маркетинговом году (МГ, сентябрь 2013 г. – август 2014 г.) может поставить на внешние рынки 3,205 млн тонн подсолнечного масла, что на 1,3% меньше, чем в прошлом МГ
Соответствующие данные содержатся в балансе Минэкономразвития, опубликованном на его официальном веб-сайте.
При этом производство подсолнечного масла в текущем МГ в стране оценивается в 3,56 млн тонн против 3,51 млн тонн, произведенных в 2012/2013 МГ.
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Как сообщал УНИАН, согласно прогнозу профильной ассоциации «Укролияпром», Украина в 2013/2014МГ может произвести 4 млн тонн подсолнечного масла, что на 17,6% больше, чем в 2012/2013 МГ. Экспорт этого товара ассоциация оценивает в 3,5 млн тонн.
Министерство сельского хозяйства США (USDA) прогнозирует, что в 2013/2014 МГ объем производства подсолнечного масла в Украине составит 4,515 млн тонн.
Справка УНИАН. Украина является крупнейшим в мире экспортером подсолнечного масла.
По данным Госстата, производство подсолнечного масла в Украине в первом полугодии 2013 года сократилось на 17,4% по сравнению с аналогичным периодом 2012 года - до 1,6 млн тонн.