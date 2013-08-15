Украина в этом году хочет выйти на 2-е место в мире по экспорту зерна

В частности, страна планирует занять на мировом рынке 3-е место по торговле кукурузой, 4-е - ячменем, 6-е - пшеницей. Как сообщает пресс-служба Минагрополитики, об этом рассказал министр аграрной политики и продовольствия Николай Присяжнюк.

«В текущем маркетинговом году прогноз мировой торговли зерном составляет 286 млн тонн. Значительная часть будет принадлежать и Украине, которая сохранит лидерские позиции на международном рынке зерновых. В общем, прогнозируется, что мы войдем в ведущую 5-ку мировых экспортеров зерна», - отметил Николай Присяжнюк.

«Что же касается основных импортеров зерна, то Восточная Азия году планирует закупить 60 миллионов тонн, Ближний Восток - 40 млн тонн, Северная Африка - 33 миллиона тонн. Рынки этих регионов весьма привлекательны для нас, и мы будем развивать сотрудничество с ними», - отметил глава ведомства.

Сегодня на внешние рынки с Украины уже поставлено 2,3 млн тонн зерна, из них 1,1 млн тонн - в августе, что вдвое больше, чем в соответствующем месяце прошлого года. Кроме того, в ближайшее время будут отправлено на экспорт зерно, которое сейчас загружено на суда и находится в портах, общим объемом около 1,7 млн тонн.

Напомним, что правительство осуществляет все необходимые меры для активизации поставки зерна на внешние рынки, общий прогнозируемый объем производства которого составляет более 57 млн тонн, и экспорта - свыше 28 млн тонн. Для этого по поручению правительства работает межведомственная рабочая группа по вопросам логистических издержек и повышение эффективности экспорта зерна.