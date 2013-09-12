Россия сокращает бюджетные расходы по всем статьям, кроме защищенных

Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, об этом сегодня сказал премьер-министр России Дмитрий Медведев на заседании правительства.

«В нынешних непростых условиях – условиях волатильности на основных мировых рынках, замедления экономического роста в нашей стране и во многих других странах – нам придётся действовать в рамках ряда ограничений», - сказал Медведев.

По его словам, в соответствии с прогнозными оценками, которые проводило Министерство экономического развития, велика вероятность дальнейшего сокращения внешнего спроса.

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«В соответствии с этими прогнозами серьёзные риски связаны с ухудшением финансового положения российских компаний, снижением их инвестиционной активности. Совершенно понятно, что лишних денег не будет, их вообще не бывает, а уж тем более в таких условиях. Поэтому нам придётся пойти на сокращение расходной части бюджета на менее чем на 5% по всем статьям, кроме защищённых статей», - сказал он.

При этом Медведев подчеркнул, что в ряде случаев эти сокращения могут быть больше.

Глава правительства РФ сообщил, что по итогам первого полугодия доля не нефтегазовых доходов составила порядка 50,5%, при том что в прошлом году этот показатель был на уровне 48%. Также глава правительства сообщил, что профицит федерального бюджета в первой половине года составил почти 1,2% валового внутреннего продукта.

Как сообщал УНИАН, Россия завершила первый квартал с показателем роста ВВП 1,6%.

Согласно информации Росстата, рост ВВП РФ за второй квартал составил 1,2%, по итогам первого полугодия - 1,4%. Рост ВВП России в 2012 году составил 3,4%,