В Тернополе продавец "ювелирки" за три месяца наворовал на $50 тысяч

16:16, 18 сентября 2013
Общество
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В Тернополе будут судить работника ювелирного магазина, который похитил ценностей на 410 тыс. грн.

Мужчине грозит 12 лет тюрьмы / Фото: sitv.ru

Как сообщили корреспонденту УНИАН в пресс-службе областной прокуратуры, установлено, что, работая продавцом, с середины апреля до начала июля этого года злоумышленник воровал ювелирные изделия и наличность. Часть ювелирных изделий он сдавал в ломбард, кроме того, присваивал средства за проданный товар. Когда владельцы начали проводить инвентаризацию, продавец во всем сознался.

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В отношении его было открыто уголовное производство по ч.5 ст.191 УК Украины (присвоение вверенного лицу чужого имущества, совершенное в особо крупных размерах). Санкция статьи за совершение преступления предусматривает наказание в виде лишения свободы до 12 лет.

17 сентября данное производство прокуратура направила в Тернопольский горрайонный суд.

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