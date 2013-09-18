В Тернополе продавец "ювелирки" за три месяца наворовал на $50 тысяч

Как сообщили корреспонденту УНИАН в пресс-службе областной прокуратуры, установлено, что, работая продавцом, с середины апреля до начала июля этого года злоумышленник воровал ювелирные изделия и наличность. Часть ювелирных изделий он сдавал в ломбард, кроме того, присваивал средства за проданный товар. Когда владельцы начали проводить инвентаризацию, продавец во всем сознался.

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В отношении его было открыто уголовное производство по ч.5 ст.191 УК Украины (присвоение вверенного лицу чужого имущества, совершенное в особо крупных размерах). Санкция статьи за совершение преступления предусматривает наказание в виде лишения свободы до 12 лет.

17 сентября данное производство прокуратура направила в Тернопольский горрайонный суд.