В Крыму из ювелирного магазина украли сейф с украшениями
13:59, 15 июля 2013Общество
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В Белогорске Автономной республики Крым неизвестные вынесли сейф с украшениями из небольшого ювелирного магазина.
Сейф даже не был закреплен / Фото: chelfin.ru
Как сообщила по телефону корреспонденту УНИАН начальник пресс-службы главного управления МВД Украины в Крыму Ольга Кондрашова, инцидент произошел в ночь на 13 июля.
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«Открыли роллеты и забрали сейф из бутика», - сказала она.
По словам Кондрашовой, «шкафчик» даже не был закреплен.
Правоохранители в настоящее время устанавливают сумму ущерба.
Милиция открыла уголовное производство по части 5 статьи 185 УКУ (кража, совершенная в особо крупных размерах или организованной группой).
В то же время ряд СМИ со ссылкой на неназванные источники сообщает, что в сейфе были драгоценности стоимостью 1,5 млн грн.
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