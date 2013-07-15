В Крыму из ювелирного магазина украли сейф с украшениями

Как сообщила по телефону корреспонденту УНИАН начальник пресс-службы главного управления МВД Украины в Крыму Ольга Кондрашова, инцидент произошел в ночь на 13 июля.

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«Открыли роллеты и забрали сейф из бутика», - сказала она.

По словам Кондрашовой, «шкафчик» даже не был закреплен.

Правоохранители в настоящее время устанавливают сумму ущерба.

Милиция открыла уголовное производство по части 5 статьи 185 УКУ (кража, совершенная в особо крупных размерах или организованной группой).

В то же время ряд СМИ со ссылкой на неназванные источники сообщает, что в сейфе были драгоценности стоимостью 1,5 млн грн.