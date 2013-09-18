Правительство пытается снизить колебания цен на зерно - министр

Однако, помимо увеличения производства зерновых, Правительство пытается позаботиться и о том, чтобы аграрии получили за это достойные прибыли. Так, благодаря работе Аграрного фонда и Государственной продовольственно-зерновой корпорации сельхозпроизводители могут воспользоваться форвардными, закладными и спотовыми закупками. Об этом в интервью газете «Урядовый курьер» заявил Министр аграрной политики и продовольствия Николай Присяжнюк.

«Урожай у нас будет высокий и исторически рекордный. Нам удалось увеличить производство зерновых, теперь наша задача − работа над новыми вызовами, прежде всего ценовыми», − подчеркнул Министр.

Глава ведомства также отметил, что цена на зерно в мире зависит от его производства. И сейчас прогнозируется снижение цены на зерновые. Однако Правительство уже не первый год принимает меры, чтобы минимизировать негативные ценовые колебания, вызванные мировыми трендами.

«За последние несколько лет пришлось сделать революционные шаги. Их целью было главное: дать производителю возможность получить средства, благодаря которым он мог бы определиться, когда реализовать зерно. На это мы направили работу Аграрного фонда и Государственной продовольственно-зерновой корпорации Украины. Благодаря этим учреждениям государство получило такие инструменты, как форвардные, залоговые и спотовые закупки. Но прежде всего сельхозпроизводители получили надежных партнеров в лице государства», − подчеркнул Николай Присяжнюк.