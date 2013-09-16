В Одесской области откачали воду из всех подтопленных домов - ГСЧС

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.

В частности, как напомнили в ГСЧС, в течение 12-14 сентября вследствие сильных осадков было подтоплено 399 жилых домов в 13 населенных пунктах Тарутинского (304), Болградского (55), Арцизского (32) и Саратского (8) районов.

По состоянию на 7 час. 16 сентября вода откачана из всех подтопленных жилых домов, уверили в Госслужбе, отметив, что продолжаются работы по отводу воды из 213 подтопленных дворохозяйств (отведена вода из 468 дворов).

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Временно отселено 562 человека из 9 населенных пунктов, они размещены в домах культуры, гостиницах и у родственников. Организована доставка продуктов питания и медикаментов, говорится в сообщении.

Всего к ликвидации последствий ненастья привлечено 300 человек, 85 единиц техники и насосного оборудования.