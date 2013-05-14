Европа ломает голову, что делать с монетами в 1 и 2 цента

Европейская комиссия разработала четыре варианта будущего монет номиналом в один и два цента.

Об этом сообщает сегодня пресс-служба Еврокомиссии.

Согласно сообщению, первый сценарий предполагает сохранение нынешней ситуации по выпуску монет такого номинала; второй - выпуск монет номиналом 1 и 2 цента из более дешевых материалов для уменьшения убытков при их производстве; третий - быстрое исключение монет таким номиналом из обращения; четвертый - постепенное исключение с возможностью их использования при оплате уже “округленных” сумм.

Разработка сценариев стала ответом Еврокомиссии на запрос Европейского парламента и Совета ЕС относительно изучения потребности в дальнейшем существования монет номиналом в один и два цента.

Пресс-служба Еврокомиссии отмечает, что в результате консультаций с заинтересованными сторонами, Комиссия пришла к нескольким выводам.

Так, Комиссия установила, что производство монет номиналом в один и два цента является абсолютно убыточной деятельностью, которая уже привела к убыткам государств-членов в размере в 1,4 млрд. евро за период с 2002 года.

Вместе с тем, отношение общественности к монетам такого номинала, по выводам Еврокомиссии, довольно разное. С одной стороны, европейцы побаиваются инфляции в случае исключения монет такого номинала из обращения, а с другой - считают такие монеты не ценными и часто не используют их при оплате.

Разработанные Еврокомиссией сценарии будут предложены всем заинтересованным сторонам для обсуждения и последующего одобрения решения.

С января 2002 года страны-члены ЕС (отвечающие за выпуск монет евро) выпустили более 45,8 млрд. монет номиналом в 1 и 2 цента, или в среднем 137 монет на одного европейца. Монеты номиналом в 1 и 2 цента составляют почти половину всех монет, которые находятся в обращении в зоне евро.