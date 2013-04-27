Нацбанк ввел в оборот памятную монету "Дрофа" (фото)

Как сообщили УНИАН в пресс-службе НБУ, монета посвящена одной из самых крупных птиц Украины, исчезающему виду ряда журавлеобразных, внесенному в Красную книгу Украины и Европейского Красного списка животных и растений, которые находятся под угрозой исчезновения в мировом масштабе.

Монета номиналом 10 гривень изготовлена из серебра, категория качества чеканки – "специальный анциркулейтед", масса – 31,1 г, диаметр – 38,6 мм, тираж – 5 000 штук. Гурт монеты – рифленый.

Монета номиналом 2 гривни изготовлена из нейзильбера, категория качества чеканки – "специальный анциркулейтед", масса – 12,8 г, диаметр – 31,0 мм, тираж – 30 000 штук. Гурт монеты – рифленый.

На аверсе монет в обрамлении венка, образованного из изображений отдельных видов флоры и фауны, размещен малый Государственный Герб Украины, логотип Монетного двора Национального банка Украины и надписи:

на монете из серебра – НАЦІОНАЛЬНИЙ БАНК УКРАЇНИ, 10 ГРИВЕНЬ, 2013;

на монете из нейзильбера – НАЦІОНАЛЬНИЙ БАНК УКРАЇНИ, 2 ГРИВНІ, 2013.

На реверсе монеты из серебра изображена дрофа и размещены надписи: ДРОХВА (вверху) и OTIS TARDA (внизу на фоне травы)

На реверсе монеты из нейзильбера размещены: цветные изображения дрофы и травы (использована тампопечать), надписи: ДРОХВА (вверху) и OTIS TARDA (внизу на фоне травы).

Художник и скульптор – Владимир Демьяненко.

Цена продажи памятных монет номиналами 10 и 2 гривни (с футляром) – соответственно 575 и 15 гривень.

Приобрести их можно в территориальных управлениях Национального банка Украины и у дистрибьюторов Национального банка Украины по продаже памятных монет.

Памятные монеты номиналами 10 и 2 гривни являются действительными платежными средствами Украины и обязательны к принятию без каких-либо ограничений по их номинальной стоимости ко всем видам платежей, а также для зачисления на расчетные счета, вклады, аккредитивы и для переводов.