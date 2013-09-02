В Нью-Йорке годовалый младенец стал жертвой уличной перестрелки

08:42, 02 сентября 2013
Мир
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Годовалый ребенок скончался от огнестрельного ранения в голову, полученного в результате стрельбы на улице американского города Нью-Йорк.

коляска / Фото : Вечерние Вести

Инцидент произошел в воскресенье вечером. Семейная пара, проживающая в Бруклине, вышла на прогулку со своим годовалым ребенком, который находился в коляске. 

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Об этом по информации издания New York Times сообщает РИА Новости.

Неожиданно раздались выстрелы, одна из пуль угодила в голову ребенку. В местной больнице врачи констатировали смерть ребенка.

Представители полиции заявили, что на данный момент многие обстоятельства произошедшего не установлены. В частности, неизвестно, был ли ребенок изначальной целью злоумышленника или он погиб в результате попадания шальной пули. В свою очередь, New York Post со ссылкой на собственные источники сообщает, что преступник, предположительно, пытался убить отца ребенка, который был ранее судим.

Полиция проводит расследование инцидента.

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