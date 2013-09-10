Украинских мужчин хотят отправлять в декретный отпуск на 2 недели

Об этом во время круглого стола сказала министр социальной политики Наталия Королевская, передает News24UA.

По словам министра, сейчас рассматривается проект программы утверждения гендерного равенства до 2016 г. На ее реализацию планируется выделить 6 млн грн.

В программе планируется введение двухнедельного отпуска для мужчин, предназначенного для ухода за новорожденным ребенком, внедрение равных прав для мужчин и женщин на рынке труда и уменьшение разрыва в зарплате. Также, по словам министра, запланировано внести изменения в избирательное законодательство для внедрения гендерного равенства.

"Эта программа должна стать шагом для утверждения равенства мужчин и женщин", - подчеркнула Королевская.

Во время обсуждения проекта правительственной программы представители общественных организаций призвали министра включить в программу пункт об обязательном внедрении при всех органах власти должности советника по гендерным вопросам, как это было до 2010 г.