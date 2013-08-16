СМИ: В Украине каждая пятая беременная подвергалась дискриминации на работе

Об этом сообщила представитель совместного проекта Европейского Союза и Лиги социальных работников Украины «Снова к работе» Наталья Кравченко в программе «Социальный статус - Ваши права и льготы» на телеканале Tonis.

«Работодатели неохотно берут молодых женщин на работу и часто побуждают к увольнению, когда узнают об их беременности», - сказала она, ссылаясь на результаты анкетирования, проведенного в рамках проекта.

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По словам Кравченко, защитить права декретчиц призваны принятые 1 июля этого года изменения в пенсионное законодательство, причисляющие декретный отпуск к страховому стажу и обязывающие работодателей платить государству 33,2% единого социального взноса в этот период. Однако, по ее мнению, рассчитывать на позитивную реакцию бизнеса в данном случае сложно, поскольку «налог на беременных» может заставить часть работодателей уйти в тень. «Скажите, какой работодатель добровольно будет отдавать такие деньги?», - сказала Наталья Кравченко.

Напомним, после введения "налога на беременность" в украинских СМИ появились сообщения о том, что молодых женщин при приеме на работу заставляют подписывать сделки не беременнеть или предлагают зарплату в конвертах, чтобы избежать расходов на новый "налог".