В Херсоне мужчина пытался взорвать газ в 9-этажном доме

Как сообщили корреспонденту УНИАН в Управлении по чрезвычайным ситуациям и гражданской защите населения Херсона, на место события оперативно выехали спасатели УГСЧС и милиция, а также специалисты ПАО «Херсонгаз».

Первыми к месту происшествия прибыли бойцы "Беркута». Они проникли в квартиру и обезвредили «террориста».

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Задержаного сразу же отправили машиной «скорой помощи» в психиатрическую лечебницу.

Также было установлено, что всего несколько дней назад «террорист» вернулся домой именно из указанного лечебного учреждения. Очевидно, отметили в Управлении, на этот раз он задержится там надолго, потому что степень его заболевания оказалась более опасной для общества, чем считали врачи психбольницы, поскольку больной действительно собирался реализовать свои угрозы. Об этом свидетельствует, в частности, перерезанный шланг газовой плиты. Последствия события могли быть намного трагичнее, но, к счастью, концентрация газа в воздухе не успела достичь критической отметки, отмечается в сообщении.