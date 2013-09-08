В Крыму спасатели эвакуировали с горы 9 немецких туристов
12:37, 08 сентября 2013Общество
4852 0
В Крыму спасатели нашли и эвакуировали 9 немецких туристов с горы Демерджи.
Туристов эвакуировали с горы Демерджи в Крыму
Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.
В частности, как отмечается в сообщении, вчера, 7 сентября, в 18.05 вблизи г. Алушта на г. Демерджи, в районе стоянки «Джурла», группа туристов из Германии в количестве 9 человек в результате ухудшения погодных условий попросила эвакуации.
По теме: Спасатели ищут в Крымских горах российскую туристку
В 21.10 туристов нашли и эвакуировали в безопасное место.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter