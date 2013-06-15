Спасатели ищут в Крымских горах российскую туристку
14:35, 15 июня 2013Общество
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Севастопольские спасатели ищут в горах туристку из России.
Девушка пропала 12 июня / Фото : malorechka.com
Как сообщили УНИАН в Управлении Государственной службы по чрезвычайным ситуациям в г. Севастополе, в 19.25 14 июня спасателям поступило сообщение о том, что в Балаклавском районе на горе Куш-Кайя исчезла 27-летняя жительница Санкт-Петербурга.
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Вечером 12 июня туристы решили прыгнуть с вершины горы на параплане.
Двое людей осуществили прыжок, а третья туристка должна была самостоятельно спуститься к месту встречи. С тех пор на связь она не выходила.
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