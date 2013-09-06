Украина расширит перечень лабораторий для аккредитации Роспотребнадзором

На сегодняшний день определены еще 4 такие лаборатории, документация по которым будет направлена в Российскую Федерацию в ближайшее время.

На сегодняшний день Украина продолжает работать над выполнением договоренностей, достигнутых в ходе визита в августе в Россию Министра аграрной политики и продовольствия Николая Присяжнюка с главой Роспотребнадзора Геннадием Онищенко.

Так, 23 августа Минагрополитики направило Роспотребнадзору первый пакет документов для аккредитации лаборатории Научного центра превентивной токсикологии, пищевой и химической безопасности им. Академика Л.И. Медведя МОЗ Украины (Исходящий номер № 37-32-2-14/17033). Также украинская сторона направила предложения по составу совместной рабочей группы. И 3 сентября − документацию по ГП «Всеукраинский государственный научно-производственный центр стандартизации, метрологии, сертификации и защиты прав потребителей» Минэкономразвития Украины (Исходящий номер № 37-32-2-14/17565).

На сегодня в Украине определены еще 4 лаборатории для аккредитации на соответствие требованиям российского законодательства в сфере защиты прав потребителей. Это Государственный научно-исследовательский институт лабораторной диагностики и ветеринарно-санитарной экспертизы Госветфитослужбы Украины, Украинская лаборатория качества и безопасности продукции АПК, Государственное предприятие «Винницкий научно-производственный центр стандартизации, метрологии и сертификации» Минэкономразвития Украины (ГП «Винницастандартметрология»), а также Государственное предприятие «Черкасский научно-производственный центр стандартизации, метрологии и сертификации» Минэкономразвития Украины ГП «Черкассыстандартметрология».

Кроме того, 29 августа Украина направила в Роспотребнадзор приглашение проинспектировать украинские кондитерские фабрики в кратчайшие сроки (Исходящий номер № 37-32-2-14/17330). Также Украина высказала просьбу конкретизировать параметры проверки и сообщить о составе группы инспекторов (Письмо от 23.08.2013 г., исходящий номер № 37-32-2-14/17033).

На сегодняшний день Украина продолжает работать над выполнением договоренностей, определенных протоколом о намерениях. Ведь украинская кондитерская отрасль является экспортно ориентированной − 50 % продукции поставляется за рубеж. И сейчас украинская кондитерская продукция экспортируется в 58 стран мира. При этом больше всего − в страны СНГ.