Леонид Кравчук и Левко Лукьяненко дадут старт «Мальованій історії Незалежності України»

5 сентября в 18:30 в книжном магазине «Е » (ул. Лысенко, 3) состоится торжественный старт продаж «Мальованій історії Незалежності України» Братьев Капрановых. Старт объявят первый президент независимой Украины Леонид Кравчук и автор Акта о независимости Украины Левко Лукьяненко. Именно эти персоны стали первыми читателями книги и поделятся своими впечатлениями от нее.

«Мальованій історії Незалежності України» - это короткий ( 80 страниц ) , логический и понятное изложение исторических событий , которые связывают единой нитью развитие государственности , начиная от трипольских и киммерийских племен вплоть до 1991 -го года. Она объединяет в одно целое историю всех украинских земель - от Закарпатья и Галичины до Слобожанщины и Крыма . Рисовали историю Независимости 6 художников : лидер группы OT VINTA Юрий Журавель (Ровно ) , Александр Бронза (Чернигов ) , Александр Костенко ( Днепропетровск ) , Юрий Васин (Винница ) , Олег Коллар (Николаев ) , Роман Барабах (Львов ) . По словам Братьев Капрановых это «история без соплей , без черных дыр и белых пятен , без фантазий и натяжек . История , которую нельзя читать без брома и без антибиотиков . Ее создали не мы , а наши прадеды и их прадеды , и прадеды их прадедов . Именно они построили государство, которое передали нам , а мы передадим нашим детям » . Кроме описания исторических событий книга содержит карты , комиксы и портреты исторических деятелей.

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