В Умань приехало уже около 27 тысяч паломников

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Уманского ГО УМВД в Черкасской области, по состоянию на вечер 4 сентября в город приехали почти 27 тысяч паломников-хасидов из 15 стран мира, среди них более 2,5 тыс детей и 15 женщин. Больше всего паломников из Государства Израиль, Германии, Франции и США. Также есть паломники из ЮАР, Канады, Италии, Великобритании, Индии, Швейцарии, Чехии, Бельгии, Кыргызстана, Российской Федерации и Испании. Прибывают паломники в Умань, в основном, автобусами из международных аэропортов ”Борисполь”, в Одессе и Виннице. Автобусы с паломниками продолжают прибывать.

В 2011 году в Умани была зафиксировано рекордное количество хасидов - 26038 паломников. В прошлом году их приехало почти 23 тысяч паломников. Массовое паломничество к могиле Цадика Нахмана началось в 1988 году. Тогда на богомолье прибыло 200 человек брацлавских хасидов.

Сегодня вечером паломники будут отмечать иудейский новый год - Рош-га-Шана. Празднования продлятся до 6 сентября. А уже с 7 сентября паломники начнут уезжать из Умани.

Как сообщал УНИАН, в этом году Новый год хасиды будут праздновать с 4 на 5 сентября. Охрану общественного порядка в Умани во время паломничества обеспечивают 429 милиционеров, 12 израильских полицейских и 89 сотрудников ДСНС, в том числе водолазы, химики, пиротехники.

Справка УНИАН. Основатель брацлавского (бресловського) хасидизма Рабби Нахман из Брацлава (1772-1810) похоронен в Умани на еврейском кладбище. Могила цадика Рабби Нахмана (Брацлавского) - одна из самых почитаемых святынь хасидов, место ежегодных массовых паломничеств.