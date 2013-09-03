Кабмин запретил создавать парковки на тротуарах и проезжей части

Соответствующие изменения в Правила парковки транспортных средств внесены Кабинетом Министров Украины постановлением от 14.08.2013 №583, сообщил сегодня сайт госслужбы по вопросам регуляторной политики и развития предпринимательства.

Этот запрет, однако, не касается операторов - субъектов хозяйствования, осуществляющих оборудование и содержание площадок для парковки.

По теме: Кабмин утвердил правила формирования тарифов на парковку

Также операторам запрещено передавать площадки для парковки на тротуарах и проезжей части автомобильных дорог в пользование другим субъектам хозяйствования.

Ожидается, что внесенные изменения позволят избежать конфликтных ситуаций, возникавших между субъектами хозяйствования и водителями, которым запрещают пользоваться свободными местами для парковки в зонах отдыха и общественных местах.