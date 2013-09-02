Курение хотят запретить еще и на летних площадках ресторанов

Соответствующая инициатива содержится в законопроекте № 3149, зарегистрированном в Раде 30 августа.

Автор предлагает дополнить перечень мест, где запрещено курить. В частности это касается помещений и территорий объектов культурного назначения и государственных учреждений, сообщает "Украинская правда".

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Кроме того, законопроект предлагает запретить, кроме специально отведенных для этого мест, курение табачных изделий в помещениях и на территории предприятий, учреждений и организаций всех форм собственности, на территории отелей и общежитий.

Кроме того Мошенский предлагает запретить курение в помещениях и на территории аэропортов и вокзалов. Исключение составляют только специально отведенные места.

Как известно, в мае прошлого года Верховная Рада полностью запретила курение в общественных местах.

13 июня 2012 Виктор Янукович подписал закон о запрете курения в общественных местах.

Закон вступил в силу 13 декабря 2012 года.