Курение хотят запретить еще и на летних площадках ресторанов
Депутат Валерий Мошенский предлагает запретить курение на летних террасах и площадках кафе и ресторанов.
Соответствующая инициатива содержится в законопроекте № 3149, зарегистрированном в Раде 30 августа.
Автор предлагает дополнить перечень мест, где запрещено курить. В частности это касается помещений и территорий объектов культурного назначения и государственных учреждений, сообщает "Украинская правда".
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Кроме того, законопроект предлагает запретить, кроме специально отведенных для этого мест, курение табачных изделий в помещениях и на территории предприятий, учреждений и организаций всех форм собственности, на территории отелей и общежитий.
Кроме того Мошенский предлагает запретить курение в помещениях и на территории аэропортов и вокзалов. Исключение составляют только специально отведенные места.
Как известно, в мае прошлого года Верховная Рада полностью запретила курение в общественных местах.
13 июня 2012 Виктор Янукович подписал закон о запрете курения в общественных местах.
Закон вступил в силу 13 декабря 2012 года.