СМИ: Закон о запрете курения в Киеве терпит фиаско

Прошел месяц с момента вступления в силу закона о запрете курения. Напомним, с 16 декабря прошлого года запрещено курить в кафе и ресторанах, на остановках транспорта, стадионах и в подземных переходах.

Обычно пустой пивбар на Соломенке теперь даже в будни забит под завязку. Здесь отдохнуть под сигаретку разрешают тем, кто гуляет на 150 грн с человека и оставляет щедрые чаевые — 30 грн и более. Вместе с дорогим пивом и хорошими закусками приносят пепельницу. В другом киевском пабе неподалеку от Бессарабского рынка разрешено курить в туалете, сообщает Сегодня.

Несмотря на то, что штрафы за курение серьезные — 170—340 грн для физлиц и от 1000 до 10 000 для хозяев кафе — в столице будут продолжать курить. Так считает президент ассоциации ресторанов Украины Ольга Насонова. «Для некоторых баров курящие клиенты — это способ выживания. Приведу конкретный пример: месячный доход одной киевской кофейни составляет 400 тыс. грн. После введения закона заведение потеряло 20% клиентов, а это 80 тыс. грн. Даже если они несколько раз в месяц будут платить максимальный штраф, в любом случае останутся в плюсе», — объясняет ресторатор.

Адвокат Татьяна Монтян считает, что закон о запрете курения расколол столицу больше, чем какой-либо другой. «О чем можно говорить, если народные депутаты дымят в курилках? Их примеру будут следовать и другие, — считает Монтян. — А милиция не будет контролировать выполнение закона за исключением случаев, когда сможет на этом заработать. У них хватает убийств и изнасилований». С ней не согласен начальник ЦОС киевской милиции Игорь Михалко: «Проверки проводятся. За месяц было составлено более 1000 админпротоколов».

Один из авторов законопроекта о запрете курения Евгений Царьков считает, что январь является потерянным месяцем для любой законодательной инициативы: «После праздников контролирующие органы начнут наводить порядок. В Турции и Австрии аналогичный закон прошел адаптационный период около трех месяцев. Поэтому я считаю, что в общественных заведениях Киева полностью запретят курить уже летом».