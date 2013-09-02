В Полтавской области из-за нехватки учеников закрыли 12 школ

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня, 2 августа, на пресс-конференции сообщил заместитель председателя Полтавской ОГА Александр Коваль.

«Уменьшение ученического контингента в Полтавской области послужило толчком для перевода детей из 12-ти малокомплектных школ в селах на обучение в учреждения образования, которые способны дать качественное образование»,- сказал Коваль.

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Он подчеркнул, что оптимизация школ в Полтавской области носит вынужденный характер и проводится только по согласованию с родителями.

«На сегодняшний день все родители оптимизированных школ дали согласие на это. Власть же, в свою очередь, взяла на себя вопрос подвоза детей к базовым учебных заведений», - отметил Коваль.

По словам чиновника, в школах, которые пришлось оптимизировать, оставалось в большинстве по 10, а то и меньше детей.

Как сообщал УНИАН, ранее планировалось, что к 1 сентября в Полтавской области должны были закрыться 18 малокомплектных школ.

В этом году в Полтавской области начали учебный год 707 школ. В первые классы в регионе пошли 13 тысяч детей.