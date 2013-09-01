Янукович пообещал всем школам широкополосный интернет и планшеты

Все украинские школы в рамках реализации национального проекта «Открытый мир» в 2015 году будут иметь доступ к широкополосному Интернету.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Президент Украины Виктор Янукович сказал в столичной школе №78 после презентации интерактивного урока в рамках реализации первого этапа национального проекта «Открытый мир».

Он отметил, что из более чем 19 тысяч украинских школ в рамках реализации национального проекта возможность доступа к широкополосному Интернету в текущем году получат 2 тысячи школ.

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«Всего у нас в Украине больше 19 тысяч школ. Из них в этом году 2 тысячи уже получат такие же возможности, как и вы — до конца этого года. И почти через год, возможно немного больше, вся Украина будет охвачена этим национальным проектом. Уже в 2015 году все школы будут иметь доступ к широкополосному Интернету, все будут иметь планшеты, как вы получили. И Украина будет в числе тех стран, которые сегодня идут впереди», - сказал Янукович.

Справка УНИАН. Национальный проект «Открытый мир» предусматривает модернизацию системы образования Украины, формирование высококвалифицированных, технологически развитых специалистов и повышение конкурентоспособности страны. Главной задачей проекта является преодоление образовательного неравенства и доступность качественного образования каждому школьнику Украины.

Проект предусматривает внедрение единой национальной информационно-образовательной среды, которая уже разработана и находится на стадии тестирования.