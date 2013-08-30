"Доктор Пи" Слюсарчук снова порезал вены в СИЗО - газета

Таким образом Слюсарчук пытался выразить протест против курения в камере, сообщает газета Сегодня.

Инцидент произошел из-за конфликта с одним из сокамерников, который курил в камере площадью чуть больше 16 квадратных метров.

По теме: Выдвинутые против "доктора Пи" обвинения разваливаются - адвокаты

Как рассказал изданию главный специалист по связям со СМИ Государственной пенитенциарной службы в Львовской области Мирослав Демкив, попытку суицида Слюсарчук совершил с помощью лезвия от одноразового станка. Перед этим к знаменитому узнику подселили четвертого заключенного, с которым он поругался из-за сигаретного дыма.

«После случившегося врачи предоставили Андрею Тихоновичу срочную медицинскую помощь, а заключенного, с которым Слюсарчук конфликтовал, отселили в другое место. Ситуация находится под контролем», - добавил Демкив.

Как сообщалось ранее, несколько лет назад в СМИ появилась серия публикаций о феноменальных способностях Слюсарчука, который воспроизводил по памяти большие объемы информации, в частности, 30 миллионов цифр в числе «Пи» после запятой.

Слюсарчук также, назвавшись нейрохирургом, лечил больных людей. Он стал лауреатом Государственной премии Украины, ему было присвоено звание профессора. Однако в результате расследования газеты «Экспресс» выяснилось, что Слюсарчук – самозванец, который не имеет даже высшего образования.

По данным СМИ, он калечил десятки людей, зафиксировано, как минимум, три смертельных случая. В отношении Слюсарчука львовская милиция возбудила 2 уголовных дела - по подозрению в мошенничестве и по подозрению в использовании поддельных документов.

22 января Соломенский районный суд Киева отклонил ходатайство защиты об освобождении Слюсарчука под залог в 130 тысяч гривень, мотивируя тем, что преступления, в осуществлении которых он обвиняется, являются тяжкими и предусматривают наказание в виде лишения свободы до 10 лет.

22 февраля Коллегия судей Апелляционного суда Львовской области под председательством судьи Олега Березюка приняла решение, что дело Слюсарчука, обвиняемого в подделке документов, мошенничестве, нанесении тяжких телесных повреждений, что привело к смерти потерпевшего, и незаконной врачебной деятельности, будет слушаться во Львове.