В Укрхлебпроме рассказали о ценах на хлеб до конца года

Об этом заявил Александр Васильченко, председатель совета объединения предприятий хлебопекарной промышленности «Укрхлебпром».

«Думаю, до конца года мы не увидим существенного подорожания хлеба. Сейчас довольно активно работает Аграрный фонд, выделяя предприятиям муку дешевле рыночной стоимости. Тем самым он обеспечивает ею предприятия где-то на 25% от суточной потребности в промышленном хлебопечении», - заметил он.

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В то же время, по его словам, стабилизировать цены на хлеб должны ряд подписанных меморандумов местных властей и производителей хлебобулочных изделий.

Васильченко отмечает, что частично могут повлиять на конечную стоимость для потребителя хлебобулочных изделий требования правительства по поднятию зарплат на предприятиях пищевой промышленности.

«Естественно, что это будет отражаться на себестоимости продукции. В то же время, если Аграрный фонд будет и в дальнейшем выделять муку по приемлемой цене, то это может минимизировать влияние на стоимость хлеба от повышения зарплат», - резюмировал он.

Напомним, что ранее первый вице-премьер-министр Украины Сергей Арбузов заявил, что до конца текущего года в Украине не прогнозируется рост цен на наиболее популярные сорта хлеба.