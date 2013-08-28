В школах сократят 9 базовых предметов и введут специализацию

По словам одного из авторов документа, школы начнут подключаться к реализации концепции по мере готовности со следующего учебного года (2014-2015 гг), пишет "КоммерсантЪ-Украина".

Согласно документу, при переходе в 10-й класс ученикам предстоит выбрать профиль дальнейшего обучения. Для этого будет введено четыре специализации: природоведение, математика, украинская филология и иностранные языки. Так предполагается готовить детей к будущей профессиональной деятельности. Независимо от выбранного профиля, все школьники будут изучать шесть базовых предметов — украинский язык и литературу, иностранный язык, историю Украины и всемирную историю, математику, естествознание, физическую культуру. На их изучение отводится по три часа в неделю. Сейчас базовых предметов насчитывается 15.

Остальные дисциплины будут изучаться углубленно — по 5-10 ч в неделю. К примеру, природоведческий профиль подразумевает углубленное изучение астрономии, биологии, географии, экологии, физики и химии; математический — алгебры и геометрии; украинской филологии — украинского языка и литературы, а иностранной филологии — иностранных языков.

Дополнить изучение профильных предметов школьникам предложат еще и курсами — к примеру, по астрофизике или прикладной механике. А такие предметы, как основы здоровья, искусство или финансовая грамотность предложат изучать факультативно.

Авторы концепции советуют педагогам готовить детей к профильному обучению еще с 8-го класса — тестировать способности учеников, работать с родителями.

Эксперты считают, что нельзя реализовать концепцию без дополнительного финансирования.

"На какие средства станут покупать оборудование для природно-математических классов? Ситуация с его приобретением в школах и без того критическая",— отметил глава Центра образовательного мониторинга Павел Полянский. По его словам, сокращение базовых предметов приведет к ухудшению качества образования.

"В Украине изучение базовых предметов является непрерывным с 1-го по 11-й класс. Если мы оставим 6 предметов из 15 обязательных, то обучение некоторых дисциплин прервется — например, школьник недоучит физику или историю. А как быть, если после школы ребенок передумает и решит поменять профиль?"

Раскритиковала концепцию и глава комитета Верховной рады по вопросам науки и образования Лилия Гриневич. По ее мнению, профильное обучение может быть эффективным, если оно будет длиться в течение трех-четырех лет, а не двух, как это предложено в документе. "Концепция в таком виде вредна, ее воплощение ухудшит качество образования в старшей школе и может привести к сокращению учителей. В этом случае родители будут вынуждены самостоятельно оплачивать обучение детей по профильным предметам",— заявила Гриневич.