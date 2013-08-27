В Запорожье на День Независимости открыли новый фонтан

На центральной площади Запорожья – Фестивальной собралось более 35 тысяч людей. Здесь состоялась презентация фонтанного комплекса под названием "Бесконечность", сообщает Gazeta.ua.

Фонтан "Бесконечность" - это комплекс из 29 чаш, расположенных в трех уровнях. Общая площадь фонтана – около 3000 м2. В решении использован мотив повторяющегося круга, вписанного в квадрат как символ единства, бесконечности и совершенства.

В центре композиции - огромная чаша, в которой бронзовый шар диаметром 5 м и весом 35 тонн поднимается струями воды на 3-х метровую высоту и при этом вращается вокруг своей оси.

Главная особенность фонтана – водная стена высотой с многоэтажный дом, которая будет выполнять роль своеобразного водного экрана площадью около 200 м2. На нем будут демонстрировать фильмы, концерты и лазерные шоу.

Инициатором строительства выступил Александр Пеклушенко совместно с запорожским бизнесменом Евгением Анисимовым.

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