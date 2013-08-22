В Харькове в ДТП с маршруткой пострадали пять человек
21:41, 22 августа 2013Общество
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В Харькове в результате столкновения маршрутного автобуса ПАЗ с автомобилем Volkswagen Transporter пострадали пять человек.
На момент столкновения в автобусе находилось 12 пассажиров / Фото : vpoltave.info
Как сообщили УНИАН в областном управлении ГАИ, авария произошла сегодня около 10:30 на улице Полтавский шлях при въезде в Харьков.
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Водитель автобуса ПАЗ (мужчина 1985 г.р.), двигаясь со стороны Песочина в направлении Харькова допустил столкновение с автомобилем Volkswagen Transporter, который двигался в попутном направлении.
На момент столкновения в автобусе находилось 12 пассажиров. В результате ДТП пять пассажиров автобуса были доставлены в центральную больницу скорой медицинской помощи.
Сейчас правоохранители устанавливают причины и обстоятельства дорожно-транспортного происшествия.
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