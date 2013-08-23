Губернатор заключил соглашение о стабильной цене на хлеб

Как сообщил УНИАН в пресс-службе КОГА, соответствующие документы подписаны с участием губернатора столичной области Анатолия Присяжнюка.

В частности, фиксированные розничные цены на 2013-2014 годы установлены на так называемые социальные сорта хлеба, в частности, хлеб «Украинский новый» - 4,50; хлеб «Пшеничный – 3,30, батон «Нарезной» - 3,65.

Комментируя заключенные соглашения, глава КОГА сообщил, что в этом году ожидается снижение цен на муку, а также благодаря тому, что, наполняя резервные фонды, можно обеспечить стабильную ценовую политику на продовольственном рынке. Присяжнюк отметил, что в прошлом году Киевщина собрала рекордный урожай зерновых – более 3 млн тонн.